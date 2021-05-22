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​Трубу на сургутском проспекте Пролетарском облагородят

Тепломагистраль на Пролетарском проспекте «зашьют» в короб

​Трубу на сургутском проспекте Пролетарском облагородят
Фото: Яндекс.Карты

Трубы — в короб: власти Сургута придадут эстетический вид тепломагистрали на Пролетарском проспекте. Об этом накануне глава Сургута Андрей Филатов договорился с генеральным директором Сургутских городских электрических сетей Виталием Паком.

Работы стартуют уже этим летом: предполагается, что в июле или августе будут облагораживать участок от перекрестка Пролетарский-Университетская до Геологической, а в следующем году — от того же перекрестка до 30 лет Победы.

По соглашению, подписанному администрацией Сургута и СГЭС, трубы зашьют в световые короба — на это собственник потратит около ста миллионов рублей. Это самый экономный вариант изменения облика трубы: закопать ее в землю стоит на порядок больше.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 236, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:19
Лучше досками. Нестрогаными. Как авторы
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:07
Можно бы поаплодировать тому, что «уродство» в городе в виде наружной трубы тепломагистрали на проспекте Пролетарский наконец-то то скроют с глаз долой обывателей. Что десятилетиями никак не получалось у разных ГА. Это большой плюс в работе Администрации Андрея Филатова. И как говорится: «С почином!». Однако, СГЭС еще легко отделалась. По хорошему их надо бы заставить убрать эти трубы в землю. Не за год, конечно. Тут и денег не хватит, и сроки не позволят. А за пятилетие это сделать можно ЛЕГКО! Думается, что это рано или поздно Виталию Паку или его преемнику придётся делать. Да и третью трубу СГЭС потихоньку потихоньку лет за пять можно было бы «сварганить». БЕЗ КОНЦЕССИИ. Зашьют трубу традиционно в короб святящийся? «СветоДизайн» поможет, думается. Это по-нашему, по-Сургутски.. У нас в Сургуте все строительные и технологический неэстетичные вещи тупо зашивают в короба и украшают подсветкой: жилые дома, трубы теплоснабжения, железнодорожные вокзалы и далее по списку. Как-то так получается пока. Пока. Ждём изменений.
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