Тепломагистраль на Пролетарском проспекте «зашьют» в короб

Трубы — в короб: власти Сургута придадут эстетический вид тепломагистрали на Пролетарском проспекте. Об этом накануне глава Сургута Андрей Филатов договорился с генеральным директором Сургутских городских электрических сетей Виталием Паком.

Работы стартуют уже этим летом: предполагается, что в июле или августе будут облагораживать участок от перекрестка Пролетарский-Университетская до Геологической, а в следующем году — от того же перекрестка до 30 лет Победы.

По соглашению, подписанному администрацией Сургута и СГЭС, трубы зашьют в световые короба — на это собственник потратит около ста миллионов рублей. Это самый экономный вариант изменения облика трубы: закопать ее в землю стоит на порядок больше.