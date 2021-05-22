Что читатели siapress.ru думают о реакции общества на казанскую трагедию

Поступиться собственными свободами во имя борьбы с колумбайном не хотим, но детоубийц хорошо бы казнить: таковы краткие итоги двух опросов на siapress.ru, которые мы проводили в связи с казанской трагедией (напомним, в мае в одной из школ города местный житель расстрелял несколько человек — в основном, детей).

Практически сразу после казанского колумбайна выступил политик Сергей Миронов, который заявил, что необходимо обсуждать возвращение смертной казни как высшей меры наказания для убийц детей. Судя по опросу на портале siapress.ru, с ним согласились более двух третей участников. Только одна пятая часть респондентов сказала твердое «Нет».

Еще одна инициатива — к слову, более реальная, — избавить наконец российский интернет от анонимности с тем, чтобы помысли каждого сидящего в ней были раскрыты. И вот с этим предложением, которое касается буквально каждого из нас, также единодушно большая часть проголосовавших не согласилась.

Показательно, что тема стрельбы в школе оказалась настолько острой, что практически не оставила в обществе сомневающихся в чем-либо: ответ «Не знаю» в обоих вопроса особой популярностью не пользовался.

Опросы проходили на сайте siapress.ru с 11 по 18 мая этого года.