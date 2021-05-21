16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5803   EUR  89,9446  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Нужно ли голосовать за проекты благоустройства парков в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​Лянторцы голосуют за новые территории отдыха

Завершается голосование по выбору общественных территорий в Лянторе

​Лянторцы голосуют за новые территории отдыха

Девять дней осталось до завершения рейтингового голосования по выбору общественных территорий. 30 мая мы узнаем, какие проекты воплотятся в жизнь и украсят Лянтор и Фёдоровский.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и депутат Александр Зимин побывали на лянторских объектах из списка голосования вместе с замглавы района Диной Кузьминой и представителями властей Лянтора. Участники разбирали плюсы объектов с учётом пользы для большинства жителей. Более всего обсуждений вызвал проект «Обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне № 5» в Лянторе.

Анатолий Сименяк выразил мнение, что появление большого сквера в 5 микрорайоне заполнило бы его пустоту и объединило несколько микрорайонов. «Территория большая – порядка 23 тысяч квадратных метров. Здесь будет детская игровая и спортплощадка, пешеходная зона, вело-пешеходные дорожки. Тем более, как говорит Дина Кузьмина, сюда даже впишется площадка для выгула собак. В целом, получится отличное место для отдыха. Эта территория только усилит статус комфортности города», – отметил Анатолий Сименяк.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:35, просмотров: 164, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО 1729
  2. Рустем Юсупов: «Каждый житель Сургута должен найти себя в этом парке. «За Саймой» — это единая экосистема» 1722
  3. ​«Зашили губу, кладут в травму»: Антон Пантин рассказал о своем состоянии после нападения 778
  4. ​Оппозиционный журналист из Югорска Антон Пантин стал жертвой мордобоя 686
  5. Улицу Кукуевицкого в Сургуте перекрыли на время ремонта дороги 573
  6. ​Ревизорро СИА-ПРЕСС на Сургутском хлебозаводе 568
  7. Так ли молод Лангепас… 554
  8. Вартовчанин на «Ниссане» собрал «паровозик» из легковушки и автобуса 549
  9. ​Голенький мужчина скрасил полдень сотрудникам компании «Газпром трансгаз Сургут» 495
  10. ​«Атомная бомба» из ТКО 466
  1. ​Богданов участвует в гонке за место в Госдуме РФ 3824
  2. Для особо одарённых повторяем: элитный дом «обклеили» адресными табличками 3347
  3. ​История с «кислотным озером» в Нижневартовске получила продолжение 3186
  4. ​А какой вклад в избыточную смертность во всем мире внесла остановленная ради «борьбы с ковидом» система здравоохранения? 3039
  5. ​Из-за осквернения могил детьми в Нефтеюганске могут возбудить уголовное дело 3027
  6. ​Нижневартовский физрук, обвиняемый в педофилии, предстанет перед судом 2780
  7. ​Сбережения – в воду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2702
  8. Четырех психически нездоровых югорчан лишили права носить оружие 2495
  9. ​Был без прав и шлема: на трассе под Нижневартовском в ДТП погиб мотоциклист 2487
  10. ​Аналитики ждут щедрых дивидендов от Сургутнефтегаза 2386
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15522
  2. ​А у меня коты! 12735
  3. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 10989
  4. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10377
  5. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9888
  6. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 9575
  7. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 8282
  8. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 8087
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7625
  10. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7536

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика