Завершается голосование по выбору общественных территорий в Лянторе

Девять дней осталось до завершения рейтингового голосования по выбору общественных территорий. 30 мая мы узнаем, какие проекты воплотятся в жизнь и украсят Лянтор и Фёдоровский.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и депутат Александр Зимин побывали на лянторских объектах из списка голосования вместе с замглавы района Диной Кузьминой и представителями властей Лянтора. Участники разбирали плюсы объектов с учётом пользы для большинства жителей. Более всего обсуждений вызвал проект «Обустройство сквера и пешеходной зоны в микрорайоне № 5» в Лянторе.

Анатолий Сименяк выразил мнение, что появление большого сквера в 5 микрорайоне заполнило бы его пустоту и объединило несколько микрорайонов. «Территория большая – порядка 23 тысяч квадратных метров. Здесь будет детская игровая и спортплощадка, пешеходная зона, вело-пешеходные дорожки. Тем более, как говорит Дина Кузьмина, сюда даже впишется площадка для выгула собак. В целом, получится отличное место для отдыха. Эта территория только усилит статус комфортности города», – отметил Анатолий Сименяк.