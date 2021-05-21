Председатель Думы Сургутского района принял участие в высадке кустарников в Лянторе

19 мая председатель Думы Сургутского района и депутаты открывали вместе с лянторцами 18-ю Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». После дружеских приветствий участники мероприятия приступили к делу. Высадили кустарники пузыреплодника на набережной Лянтора. Анатолий Сименяк отметил: «С гордостью за Думу района скажу, что депутатский корпус всегда поддерживает экологическую направленность. Мы высаживали яблони в Ляминой, в Ульт-Ягуне - кедросад. Рябину и акацию на восстановленном и рекультивированном участке бывшего фёдоровского полигона ТБО. Кстати, здесь, на набережной, есть аллея жёлтой акации, которую мы высадили к 25-летию Думы района в прошлом году. Проверил как она прижилась – растёт, старается».

Акция будет продолжаться в течение всего года. В её рамках в районе запланирована уборка от мусора территорий поселений, берегов рек, экологический фестиваль и прочие инициативы. Ближайшая экологическая инициатива в районе запланирована на начало июня. Активисты собираются убрать хлам с побережий голубых озер возле поселка Федоровский. Это излюбленные места отдыха не только жителей района, но и Сургута. По сведениям зеленых десантников, работа там предстоит большая.