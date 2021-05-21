У компании «Газпром трансгаз Сургут» гулял голый мужчина

В сквере у компании «Газпром трансгаз Сургут» проводил время одинокий голый мужчина. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали очевидцы.

Обнаженный сургутянин мирно сидел у памятника медведям в молитвенной позе. Порядок, судя по всему, он нарушал только отсутствием одежды. Прохожие вызвали полицию. По нашим данным, нарушителя уличного дресс-кода доставили в медицинское учреждение – ему необходима специализированная помощь.

Отметим, что сегодня в Сургуте не жарко – около десяти градусов выше нуля.