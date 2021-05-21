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Депутаты против такой оценки

В думе Сургута обсудили, как оценивать деятельность главы города

Депутаты против такой оценки
Фото: siapress.ru

Как оценивать результат деятельности главы Сургута? Этим вопросом озаботились в городском парламенте. В администрации города решили оптимизировать систему оценки труда градоначальника. Рабочая группа по этому вопросу решила из существующих 562 критериев оставить только 135.

Идею в думе не оценили, предположив, что такое сокращение несомненно скажется на объективности оценки. «С точки зрения восприятия достаточно большой скачок вниз в оценке. Достаточно ли будет этих показателей для объективной оценки деятельности главы? И какие были основания для уменьшения количества критериев?», – прокомментировал предлагаемые изменения депутат Василий Птицын.

На вопросы народного избранника ответил вице-мэр Сургута Артем Кириленко: «Например, есть такой критерий, как количество парков, которые содержатся администрацией города. Какой бы там ни был показатель, он вряд ли отражает выполнение главой своих полномочий. То же самое с ремонтом дворов. Можно благоустроить два двора, можно 20 – это не показательно. Это зависит от выделения финансирования».

С последним аргументом депутаты не согласились, упирая на то, что количество отремонтированных дворов как раз и является одним из показателей результативности труда градоначальника. В администрации предложили ориентироваться на федеральные установки, однако члены парламента углядели в этом соблазн забросить значимые для города направления в угоду нацпроектам.

В итоге депутаты решили вернуться к этому вопросу повторно, пересмотреть критерии и дожить с нынешним списком до первого отчета действующего главы Сургута Андрея Филатова.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 254, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Радовский
не нравится
Сегодня в 16:56
Рассказывают, что новый глава города посетил один из дворов по Толстого, который поставили в план по благоустройству. Вроде, руководитель ТОС этот осмотр организовывала. Так там вышли жители и, видимо, с некоторыми из них у мэра сложился не очень приятный разговор. Говорят,
он серьёзно отчитал организатора посещения за такое общение с народом. Это что, слухи, или звоночки того, что новый мэр не очень рассчитывает на обратную связь? Помнится, даже Путин выходил к людям в некоторых ситуациях, и слушал всё, что они говорят Да и Володина одна ветеран на улице повстречала, и высказала всё, что думает, а он слушал.
Местный Александр Радовский
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Сегодня в 18:07
Филатова не население избирало, и отчёт ему не перед ним держать...
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