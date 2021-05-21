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​«Отдохнут от меня немножко мои коллеги»: Андрей Трубецкой прокомментировал свой возможный уход в Госдуму

Зачем Андрей Трубецкой выдвинулся на праймериз Едино России в Госдуму?

​«Отдохнут от меня немножко мои коллеги»: Андрей Трубецкой прокомментировал свой возможный уход в Госдуму
Фото: Глава в районе

«Да нам абсолютно пофигу — Трубецкой или Шувалов: мне интересно, как Манижа на Евровидении выступит», — таким комментарием из соцсетей глава Сургутского района Андрей Трубецкой охарактеризовал степень интереса населения к теме праймериз в «Единой России». Напомним, фамилия Трубецкого в качестве кандидата в депутаты Госдумы появилась в перечне на сайте электронного голосования на праймериз партии.

Тем не менее, отвечая на вопрос, не пиар-ход ли это, Андрей Трубецкой заверил: «Нет. Если я выиграю, я не собираюсь сниматься».

При этом, напомним, руководитель района не стал подавать свою кандидатуру по региональному партийному списку — он идет по одномандатному округу, причем, напомним, по тому же, по которому кандидатуру выдвинул экс-глава Сургута, ныне замгубернатора Югры Вадим Шувалов.

«Если открыть федеральный бюджет на 2020-2021 год, то в одном из приложений можно увидеть перечень из конкретных объектов — он там идет на 30 листах, — которые входят в федеральные, национальные программы. Вот в этом как раз и усилия депутата Госдумы: чтобы объекты с его территории получили федеральное финансирование», — так видит свои задачи Андрей Трубецкой в случае, если он попадет на Охотный Ряд в качестве парламентария. «Ну, отдохнут от меня немножко мои коллеги», — пошутил он; однако если говорить серьезно, Трубецкой уверен: на федеральном уровне любой депутат с активной позицией может сделать для своего региона гораздо больше, чем на муниципальном или региональном уровне.

О том, с какими результатами глава Сургутского района подошел к праймериз, о наградах муниципалитета и его будущем Андрей Трубецкой рассказал в очередном выпуске «Прямого разговора» на YouTube-канале «Глава в районе».


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Сегодня в 16:15, просмотров: 249, комментариев: 0
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