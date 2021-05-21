Житель Томской области пойман в Сургуте с крупной партией наркотиков

Томича поймали в Сургуте с тремя килограммами синтетических наркотиков. Ему грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что злоумышленник купил запрещенные вещества в декабре прошлого года для того, чтобы продать. Полицейские поймали его в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и изъяли «товар».

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. За совершенное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы», – заявили в пресс-службе прокуратуры Югры.