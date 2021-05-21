Текущую ситуацию в Сытомино обсудил спикер Думы Сургутского района Анатолий Сименяк

С главой села Ольгой Звягиной председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк обсудил текущую ситуацию в Сытомино. Побывал в дневном стационаре местной амбулатории. Долгое время жители не могли проходить в ней полный курс лечения. Вынуждены были ездить в Лянтор за 100 км. «Спасибо окружным властям – помогли решить вопрос. У медперсонала вопросов нет. Сама амбулатория – компактная, светлая. Как говорят сотрудники, всё необходимое для работы есть», – прокомментировал Анатолий Сименяк итоги встречи с медиками.

Далее глава районного парламента заехал на стройплощадку будущего спорткомплекса, который строится центре, напротив сельского магазина. «Поговорил с представителем подрядчика. Работы идут в срок. На объекты, в которые входит и крытый хоккейный корт, в общей сумме депутаты предусмотрели из районной казны 75 миллионов рублей. Знаю, что сытоминцы давно ждут новые залы. Из-за того, что у спортсменов нет собственных площадок для занятий спортом – только на базе школы – график и время тренировок существенно ограничены. Очень надеюсь, что новые объекты будут востребованы», – отметил Анатолий Сименяк.