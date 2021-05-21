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​«Атомная бомба» из ТКО

Сургут ищет способы не стать одной большой свалкой в ближайшие годы

​«Атомная бомба» из ТКО
Фото: pixabay.com

Бить тревогу! Звонить в колокола! Писать открытые письма! С таким настроением депутаты обсуждали с чиновниками проблему полигона ТКО на комитете думы Сургута по горхозяйству. Вновь проблему подняли в парламенте с подачи депутата Игоря Бруслиновского.

О том, что муниципалитет рискует остаться без площадки для хранения мусора, известно уже давно. В апреле 2021 года суд обязал ликвидировать свалку у сургутского аэропорта из-за ухудшения орнитологической обстановки. Это связано с тем, что часть полигона находится в охранной зоне аэропорта – буквально 200 метров не хватает до окончания этой зоны. А птицы, которые кружат над мусором, представляют опасность для самолетов. Поэтому суд обязал муниципальное унитарное предприятие «СКЦ Природа» ликвидировать свалку. В отсрочке решения суд отказал, поэтому город вынужден оперативно искать запасные варианты.

По решению суда, предприятие должно провести работы по рекультивации полигона. Из-за коронавируса сделать это в обозначенный срок, до ноября 2020 года, не смогли.

Пока продолжаются судебные процедуры по поводу отсрочки решения суда, действующий полигон принимает отходы, но есть большая вероятность, что уже в ближайшем будущем он прекратит прием твердых коммунальных отходов. Тогда в городе наступит мусорный коллапс.

«В виду того, что проект очень сложный и на сегодняшний день обозначить подрядчика, кто мог бы выполнить все виды работ, очень сложно. Тем более в связи с коронавирусом затянулись сроки проверки у экологического эксперта и соответственно прохождение государственной экспертизы», – доложил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Сегодня одним из выходов сургутская администрация рассматривает вариант с временным полигоном ТКО. Для этого выбрали площадку рядом с полигоном-ЛТД. «Сейчас округ рассматривает вопрос о выделении средств для оборудования данной площадки. Ее планируется использовать в течение 11 месяцев», – отметил Сергей Алексеев.

Возмущены положением дел многие депутаты. К слову, в прошлом году объем накопления ТКО составил 140 тысяч тонн. Есть нюансы и с организацией временного полигона, и с тем, куда девать мусор по истечении 11 месяцев. Здесь власти рассчитывают на завершение строительства нового сургутского полигона к 2024 году. Однако не все высказывают оптимистичные прогнозы, учитывая, что концессионера под этот проект еще не нашли.

«Мы сделали большое упущение, потому что нужно понимать серьезность проблемы, которую влечет за собой эксплуатация полигонов ТКО. Мы живем в Сургуте, образуем отходы – нам их куда-то нужно девать. Не департамент природы, который находится в Ханты-Мансийске. Мы должны инициировать встречи. Не доводить же ситуацию до забастовок и демонстраций в городе. Мы с вами знаем рычаги. Давайте действовать, пока у нас есть небольшой запас времени», – призывает коллег Игорь Бруслиновский.

Поддержал коллегу и депутат Богдан Гужва: «Понимаю, что если юридический фокус не удастся, то это будет основная проблема города Сургута. Основная! Поэтому будем ждать, когда администрация предоставит нам на рассмотрение дорожной карты. Необходимо работать с окружными властями населением, у которого эта тема вызывает большое беспокойство».

После долгих обсуждений городской парламент поставил ситуацию с полигонами на ежемесячный контроль.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 127, комментариев: 0
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