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Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША

22 мая

Лекция «Концепты и миры финского композитора Кайи Саариахо»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 15:00.

Любите музыку? Тогда лекция Евгении Оруджевой о современной академической музыке «Концепты и миры финского композитора Кайи Саариахо» – для вас. Приходите пообщаться, послушать и расширить кругозор.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей.

Лекция «Фото открытка из путешествия: туризм с эстетическим уклоном»

Еще одна разговорная встреча, но уже на тему тревел-фотографий. Дарья Казазаева расскажет, что такое тревел фотография, а также о вдохновляющих пабликах, организации бюджетного путешествия, любимых местах, контактах, опасностях в поездках и о многом другом.

Телефон для справок: +7(912)519-7194. Вход свободный, по предварительной записи.

Выставка «Импульс»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра.

Картины знаменитой художницы из Ханты-Мансийска Ксении Белкиной приехали в Сургут. На полотнах представлен быт обских угров. Серия работ создана после экспедиции на Северный Урал и общения с народностями ханты и манси.

Телефон для справок: 51-68-11. Выставку можно посетить по времени работы музея.

23 мая

Музыкальное представление «Пой с Поль»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

О музыке поговорили, теперь же послушаем. «Порт» приглашает на концерт школы Алёны Поль и обещает незабываемую творческую атмосферу всем гостям.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Вход свободный.

Спектакль «Дюймовочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Любимая детская сказка теперь на сцене в исполнении актеров «Петрушки»! Буйство красок, знакомый сюжет, мастерство кукольников не оставит равнодушным никого.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: 400 рублей.

Интерактивное чтение «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»

Место проведения: улица Просвещения, 7/1, Центр патриотического наследия. Время: 13:00.

Давайте читать! И не просто, а с сопровождением различных музыкальных и анимированных эффектов. В конце мероприятия – занимательная игра вместе с ведущим.

Телефон для справок – 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 120 рублей.


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21 мая в 12:02, просмотров: 2531, комментариев: 0
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