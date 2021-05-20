Из-за ремонта дороги на улице Показаньева пять автобусов изменят маршрут

Из-за ремонтных работ с девяти вечера 21 до шести утра 24 мая в Сургуте перекроют движение на улице Показаньева на участке от Югорского тракта до проспекта Набережного. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что это повлияет на маршрут нескольких автобусов. Новые схемы движения представлены ниже:

Автобус № 6, при движении от остановочного пункта «Югорский тракт»: по Югорскому тракту по следующим остановочным пунктам: «Спортивная», ДИ «Нефтяник», конечная разворотная площадка на Югорском тракте, «Парковая», ДИ «Нефтяник», «Югорский тракт» и далее по маршруту.

На время перекрытия движение автобусов маршрутов № 14, 19 будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме: при движении по ул. Губкина на пр. Набережный, ул. Заячий остров, Югорский тракт и далее по маршруту.

На время реставрации автобус № 14а также будет объезжать участок по следующей схеме: при движении от остановочного пункта «Югорский тракт» по Югорскому тракту, ул. Заячий остров, пр. Набережный и далее по маршруту.

На время перекрытия движение автобусов маршрута № 47 будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме: при движении от остановочного пункта «Югорский тракт» по Югорскому тракту, ул. Заячий остров, пр. Набережный и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.