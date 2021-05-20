В Сургуте будут судить мужчину за покушение на убийство двух своих земляков

В Сургуте под суд пойдет мужчина за покушение на убийство своих земляков за то, что они вызывающе себя вели. Инцидент произошел еще 9 августа 2020 года недалеко от общежития на улице Индустриальная.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт. Злоумышленник затаил на них обиду, вооружился ножом и после этого несколько раз ударил их ножом, желая убить. Однако на помощь пришли жильцы общежития: они вызвали скорую помощь и спугнули преступника.

«Спустя непродолжительное время злоумышленник обнаружен в лесном массиве, где пытался спрятаться, после чего задержан и заключен под стражу. В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК Югры.