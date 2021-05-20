В Сургуте обнаружили свалку мишуры

На Заячьем острове в Сургуте обнаружили свалку разноцветной праздничной ленты. Мишурой усыпана обочина дороги. О беспорядке в социальных сетях рассказал общественник Сергей Шевчик.

«На Заячьем острове кто-то периодически выкидывает разноцветные блестящие ленточки – целый самосвал. Подскажите, кто знает, где искать хозяина?», - написал он в одном из местных пабликов и опубликовал видео.

Одни пользователи «ВКонтакте» высказали предположение, что это мишура, которая используется для бумажных шоу. Другие считают, что разноцветные ленты привезли обочину вместе со снегом: «Вывалили зимой снег, собранный с площадки, где новогодний ледовый городок был, и все тут».

Чей вариант окажется верным, разберутся в контрольном управлении администрации города. В пресс-службе мэрии корреспонденту siapress.ruсообщили, что информация о «послепраздничной» свалке в ведомство уже поступила, ответственных за беспорядок ищут.