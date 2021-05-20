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Что за праздник? В Сургуте ищут тех, кто выкинул самосвал праздничной ленты на Заячьем острове

В Сургуте обнаружили свалку мишуры

Что за праздник? В Сургуте ищут тех, кто выкинул самосвал праздничной ленты на Заячьем острове
Видео: vk.com/chp_surguta

На Заячьем острове в Сургуте обнаружили свалку разноцветной праздничной ленты. Мишурой усыпана обочина дороги. О беспорядке в социальных сетях рассказал общественник Сергей Шевчик.

«На Заячьем острове кто-то периодически выкидывает разноцветные блестящие ленточки – целый самосвал. Подскажите, кто знает, где искать хозяина?», - написал он в одном из местных пабликов и опубликовал видео.

Одни пользователи «ВКонтакте» высказали предположение, что это мишура, которая используется для бумажных шоу. Другие считают, что разноцветные ленты привезли обочину вместе со снегом: «Вывалили зимой снег, собранный с площадки, где новогодний ледовый городок был, и все тут».

Чей вариант окажется верным, разберутся в контрольном управлении администрации города. В пресс-службе мэрии корреспонденту siapress.ruсообщили, что информация о «послепраздничной» свалке в ведомство уже поступила, ответственных за беспорядок ищут.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 664, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:22
Ну не георгиевская же. А то бы уже нашли

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