В думе Сургута рассказали, какой ремонт ждет детские сады в 2021 году

Практически во всех детских садах из списка будут отремонтированы отмостки здания. Этот вид работ в числе основных в 2021 году. В детском саду «Светлячок» также восстановят фасад, в «Золотой рыбке» отремонтируют крыльца, в «Журавушке» займутся герметизацией окон. Детский сад «Снегирек» ждет внутренняя отделка, ремонт крылец и фасада. В списке ремонтируемых образовательных учреждений Сургута оказалась и гимназия имени Салманова. Там проведут ремонт облицовочной плитки фасада, приведут в порядок крыльцо и отмостки. Так о планах по ремонту детских садов на текущий год отчитались в думе города.

«Работы запланированы в этом году, график производства имеется. В целом по объектам в рамках сотрудничества проведена дефектовка, имеется понимание необходимости выполняемых работ. Они будут дополнены по мере поступления средств», – доложил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев.

В свою очередь, депутаты уточнили, почему не ремонтируются два детских сада – № 30 и № 33 («Семицветик» и «Аленький цветочек»), – состояние которых признанно «ограниченно работоспособным».

Чиновники ответили, что по этим объектам составлена проектно-сметная документация, где вырисовывается сумма ремонта в 46 миллионов рублей. Таких финансовых возможностей на эти цели у города нет. Но выборка объектов осуществляется по главному принципу – безопасность детей, отметили в администрации.

О ситуации с появлением дефектов в новых детских садах напомнил председатель комитета городской думы по социальной политике Максим Слепов: «Поручение о разработке дорожной карты по устранению замечаний в построенных детских садах было дано в самом начале шестого созыва. Предполагалось отработать в двух направлениях. В связи с тем, что по ряду детских садов заказчиком был округ, то дефекты должны были быть устранены за счет окружных средств. В случае появления дефеков в результате некачественного выполнения строительных работ их устранение – задача подрядчиков».

Он добавил, что в округе выявленные замечания не принимают, так как там работают по проектной документации, предоставленной городом, а именно «Управлением капитального строительства». Подрядчики, выполнявшие работы, признаны банкротами. И сегодня такая ситуация сложилась в 11 объектах.

На вопрос депутата о том, какие меры предприняты, чтобы подобное больше не повторялось, представитель мэрии ответить не смог, так как не обладал информацией. Однако к следующему собранию комитета в июне обещали решить вопрос. Хотя чиновники уже предварительно сделали вывод, что, раз округ отказался финансировать работы, устранять недостатки городу придется своими силами.