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​У сургутского Водоканала новый директор

Директором сургутского Водоканала стал приезжий

​У сургутского Водоканала новый директор
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Сургутский Горводоканал возглавил Сергей Агафонов. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия. Никаких подробностей о новом руководителе не оглашается.

По данным Ura.ru, Агафонов приехал в Югру из Ставропольского края и имеет опыт работы в коммунальной сфере. Уточняется также, что новый директор планирует реконструкцию предприятия.

Экс-руководитель муниципального предприятия Владимир Карнов ушел на пенсию. Об этом стало известно во время нерабочих майских дней. Увольнение прежнего руководителя произошло на фоне жалоб горожан на качество воды и предпринимателей – на необоснованный рост тарифов за негативное воздействие на сети предприятия. Ранее сообщалось, что в Водоканале пройдет прокурорская проверка.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 612, комментариев: 1
Комментарии:
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 12:38
В Сургуте достойного этой должности нет? В Лангепасе тоже кадры закончились? Ждём на освободившиеся должности французов или супер кадра из Габона!

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