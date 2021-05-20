Директором сургутского Водоканала стал приезжий

Сургутский Горводоканал возглавил Сергей Агафонов. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия. Никаких подробностей о новом руководителе не оглашается.

По данным Ura.ru, Агафонов приехал в Югру из Ставропольского края и имеет опыт работы в коммунальной сфере. Уточняется также, что новый директор планирует реконструкцию предприятия.

Экс-руководитель муниципального предприятия Владимир Карнов ушел на пенсию. Об этом стало известно во время нерабочих майских дней. Увольнение прежнего руководителя произошло на фоне жалоб горожан на качество воды и предпринимателей – на необоснованный рост тарифов за негативное воздействие на сети предприятия. Ранее сообщалось, что в Водоканале пройдет прокурорская проверка.