В Сургутском районе в ДТП погиб человек

В среду, 19 мая, на третьем километре автодороги «подъезд к посёлку Федоровский» Сургутского района в ДТП погиб 29-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобиля Mercedes-Benz. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и двое получили травмы.