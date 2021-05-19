Следователи заинтересовались незаконной передачей участков земли на территории Сургута

Следователи возбудили уголовное дело из-за участков земли в Сургуте, на которых собирались возвести дома и другие социально важные объекты. Однако после окончания договора никаких построек на 14 из 47 участках не обнаружилось.

Как удалось выяснить силовикам, объекты должны были быть введены в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года, иначе право на неиспользованную землю необходимо было изъять. По мнению представителей СК Югры, должностные лица администрации города не проверили условия пользования территорией. Заведено дело по статье «халатность».

«Должностными лицами администрации города условия использования земельных участков не проверены, факты ведения на них строительных работ не установлены и в июне – августе 2016 года участки переданы в собственность коммерческой организации, чем причинен ущерб бюджету города Сургут. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, допустивших нарушения, повлекшие причинение ущерба. Расследование продолжается», – заявили в пресс-службе СК Югры.