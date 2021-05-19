16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6778   EUR  90,1006  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Нужно ли голосовать за проекты благоустройства парков в Югре?
Комментировать
0
Вы к мигрантам из других стран и республик относитесь:

Хуже, чем раньше 23.4%

Плохо, как и всегда 37.1%

Хорошо, как и всегда 29.4%

Лучше, чем раньше 10.2%

Всего голосов: 197

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте незаконно передали муниципальную землю предпринимателю

Следователи заинтересовались незаконной передачей участков земли на территории Сургута

В Сургуте незаконно передали муниципальную землю предпринимателю
фото: СК Югры

Следователи возбудили уголовное дело из-за участков земли в Сургуте, на которых собирались возвести дома и другие социально важные объекты. Однако после окончания договора никаких построек на 14 из 47 участках не обнаружилось.

Как удалось выяснить силовикам, объекты должны были быть введены в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года, иначе право на неиспользованную землю необходимо было изъять. По мнению представителей СК Югры, должностные лица администрации города не проверили условия пользования территорией. Заведено дело по статье «халатность».

«Должностными лицами администрации города условия использования земельных участков не проверены, факты ведения на них строительных работ не установлены и в июне – августе 2016 года участки переданы в собственность коммерческой организации, чем причинен ущерб бюджету города Сургут. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, допустивших нарушения, повлекшие причинение ущерба. Расследование продолжается», – заявили в пресс-службе СК Югры.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:52, просмотров: 727, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутские чиновники будут искать в Москве инвесторов для возведения шести спорткомплексов 1417
  2. Алена Поль: «Хочется, чтобы новое поколение не забывало о таких исполнителях, как The Beatles, Muse, Radiohead, Виктор Цой» 1084
  3. ​Сургутянка стала второй по красоте миссис в России 865
  4. В Сургуте пройдет ярмарка товаров местных предпринимателей 810
  5. ​Потом не жалуйтесь на холод: названа дата отключения отопления в Нижневартовске 754
  6. В Сургуте незаконно передали муниципальную землю предпринимателю 727
  7. «Отлично» по строительству 668
  8. Урны «изрыгают» мусор 623
  9. Для особо одарённых повторяем: элитный дом «обклеили» адресными табличками 609
  10. ​Поспешил: вартовчанин нарушил правила и устроил аварию с пострадавшими 575
  1. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7699
  2. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 5435
  3. ​Поезд Победы прибудет на станцию Сургут 15 мая 4288
  4. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 3622
  5. ​Богданов участвует в гонке за место в Госдуме РФ 3476
  6. Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE 3458
  7. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 3330
  8. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 3314
  9. Нефтеюганск атаковали гадюки 3247
  10. Денис Топал: «Но склонах Эвереста до сих пор лежит около 200 тел погибших альпинистов» // ONLINE 3128
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 15466
  2. ​А у меня коты! 12404
  3. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 11003
  4. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 10420
  5. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10014
  6. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 9656
  7. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 9013
  8. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 7699
  9. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7563
  10. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 7438

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика