В Сургуте в 2021 году отремонтируют семь детских садов

Детский сад № 47 «Гусельки» по адресу Дзержинского, 2/3 в этом году ждет капитальный ремонт. Также ремонтные работы будут проводиться еще в шести дошкольных образовательных учреждениях Сургута. Среди них детские сады № 61 «Лель», № 25 «Родничок», № 7 «Буровичок», № 14 «Брусничка», № 26 «Золотая рыбка», № 77 «Бусинка». Список предоставили в пресс-службе администрации города.

Ранее siapress.ru писал о том, что первый корпус детского сада «Лель» на улице Студенческой будет закрыт на ремонт с 1 июня. Воспитанников временно переведут во второй корпус учреждения. А тех, кому не хватит мест, распределят по близлежащим дежурным садам. Родителям дошколят необходимо известить руководство ДОУ о намерении посещать учреждение в летний период. Тем, кто откажется от места в группе, оплачивать услуги не потребуется.