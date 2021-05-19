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Трансформаторная будка на улице Крылова стала местом для игр сургутских детей

Дети вручную разбирают тротуарную плитку в Сургуте

Трансформаторная будка на улице Крылова стала местом для игр сургутских детей
Территорию возле трансформаторной будки детвора превращает в песочницу

Больше года тротуарную плитку возле трансформаторной будки во дворе ЖК «Александрия», со стороны 36 доима по улице Крылова, растаскивают на строительные сувениры и «боеприпасы» для детских шалостей. Так, старательными действиями ребятишек рядом с опасным объектом скоро появится полноценная песочница.

Если малышня столь ловко забрасывает куски плитки на крышу, то стоит ли сомневаться в ее таланте рыть подкопы? Так или иначе, но УК «Градсервис», обслуживающая данный двор, не сильно беспокоит текущее положение дел. Надежда на родителей, которые донесут до своих чад, что играть на этой территории запрещено.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 83, комментариев: 0
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