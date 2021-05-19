Дети вручную разбирают тротуарную плитку в Сургуте

Больше года тротуарную плитку возле трансформаторной будки во дворе ЖК «Александрия», со стороны 36 доима по улице Крылова, растаскивают на строительные сувениры и «боеприпасы» для детских шалостей. Так, старательными действиями ребятишек рядом с опасным объектом скоро появится полноценная песочница.

Если малышня столь ловко забрасывает куски плитки на крышу, то стоит ли сомневаться в ее таланте рыть подкопы? Так или иначе, но УК «Градсервис», обслуживающая данный двор, не сильно беспокоит текущее положение дел. Надежда на родителей, которые донесут до своих чад, что играть на этой территории запрещено.