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«Отлично» по строительству

В течение нескольких лет в Сургуте появятся пять новых школ

«Отлично» по строительству
Фото: siapress.ru

В городе заключено пять концессионных соглашений на строительство школ. О том, на каком этапе находится процесс по каждому объекту в думе Сургута отчитался замглавы Сургута Артем Кириленко.

Среди объектов, строящихся по концессии – второй блок средней общеобразовательной школы №9 в микрорайоне 39. Там сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Готовность – 51%. При том, что сдача готовой школы назначена на 2022 год, власти заявляют, что угрозы срыва сроков нет.

Также две средних общеобразовательных школы появятся в микрорайоне 34 и 30 А. Чиновники сургутской администрации уже вплотную работают с концессионерами. Те утверждают, что существует угроза затягивания сроков проектирования, однако свое намерение взяться за строительство они на данный момент подтверждают. «Конфигурация участков очень сложная, потому что изначально при разработке генерального плана предполагалось, что там будут объекты меньшей мощности. Потом эта мощность была увеличена до полутора тысяч мест, поэтому типовые проекты однозначно не подходят – концессионерам приходилось искать нестандартные решения», – пояснил Артем Кириленко.

Еще один объект образования на 1500 мест будет возводиться в микрорайоне 5А. Соглашение уже заключено. В июне концессионер возьмется за подготовку земельного участка к строительным работам. А в 38 микрорайоне проект долгожданной школы сейчас проходит госэкспертизу. Участок под строительство уже готов. Строители ждут одобрения проекта.

Ответственными за исполнение условий концессионных соглашений в администрации назначили управление инвестиций и департамент архитектуры и градостроительства. По каждому объекту составлены дорожные карты, по которым будет отслеживаться темп работы.

Судьбой концессионеров в связи с подорожанием материалов озаботились депутаты. «Стоимость одного только металла с конца прошлого года выросла на 80%. Будут ли корректировки в этой связи?» – спросил Владимир Болотов. Однако на этот вопрос в администрации дали отрицательный ответ. «Такой правовой механизм в действующем законодательстве отсутствует», – пояснил вице-мэр Сургута. Если цена по смете превышает строительную часть стоимости концессионного соглашения, инвестор имеет право расторгнуть договор. Но на данный момент таких предпосылок со стороны концессионеров нет.

Справка: В марте 2021 года парламентарии внесли поправку в решение думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности». Теперь члены городского парламента не принимают участия в согласовании изменений, вносимых в соглашения, однако полномочия по согласованию решения о самом заключении концессии и ее условий осталось за народными избранниками.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 126, комментариев: 1
Комментарии:
ieroglif8
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Сегодня в 14:23
Свежо предание...

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