В конце мая для сургутян пройдет ярмарка товаров городских и окружных производителей

С 28 по 29 мая в торговом центре «Сургут Сити Молл» пройдет традиционная ярмарка местных производителей Сургута и Югры – 15 компаний и предприятий привезут свою продукцию. Отмечается, что мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

«Это первая в 2021 году масштабная ярмарка с участием местных товаропроизводителей нашего города, в рамках городского проекта «Сделано в Сургуте». К сожалению, 2020 год внес большие коррективы в план работы наших участников и проекта в целом, но ярмарки проводились. Сегодня впервые будет проходить ярмарка на территории ТРЦ «Сургут Сити Молл», спасибо от наших предприятий за представленную площадку», – прокомментировал заместитель главы города Артём Кириленко.

Более подробно о грядущей ярмарке можно узнать в сообществе проекта «Сделано в Сургуте».