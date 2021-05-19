Сургутянка завоевала титул II вице «Миссис хрустальная корона России 2021»

Конкурс «Миссис хрустальная корона России 2021» проходит в Сочи с 15 по 19 мая. Там сургутянка Розалия Сабитова, победившая в конкурсе своих соперниц из Югры, представляла наш регион. Девушка достойной прошла испытания. А директор конкурса даже назвал ее маленьким бриллиантом Сургута.

«Эти дни в рамках конкурса выдались насыщенными и напряженными. Награда, которую я заслужила сама, к которой шла своим трудом и стараниями. Возвращаюсь в Сургут с гордостью и честной совестью», – поделилась Розалия в своей аккаунте в Инстаграме.

За звание самой красивой миссис вместе с Розалией в финале боролись 26 участниц. Конкурсантки прибыли из разных городов России и зарубежья: Калининград, Дзержинск, Саратов, Новосибирск, Забайкальский край, Чита, Томск, Барнаул, Черногория и другие. Во всероссийском конкурсе красоты участвовали замужние девушки, ставшие финалистами на отборочных турах в своих регионах.

«Чем мне нравится конкурс «Миссис хрустальная корона» – он доступен для таких миниатюрных девушек как я. И здесь, помимо внешних данных, большую роль играет внутренняя красота, которая излучает каждая из участниц», - пишет девушка.