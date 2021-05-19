Сургутский косметологический салон попал под «уголовку» из-за изуродованной клиентки

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, в косметологическом салоне. По версии следствия, мастера салона изуродовали 63-летнюю женщину.

Инцидент произошел в косметологическом салоне, расположенном по улице Григория Кукуевицкого.

«63-летней местной жительнице проведена процедура биоревитализации и нитевого лифтинга лица, вследствие которой произошло обезображивание лица пациентки, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Первоначальными следственными действиями установлено, что салон не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии, помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения, в том числе отсутствуют надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования».

Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.