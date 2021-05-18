Сургутские власти заключат первое концессионное соглашение на возведение спорткомплекса в 2021 году

Появление шести спортивных комплексов в Сургуте анонсировали еще в 2020 году. Они расположатся возле школы №12, в границах улиц Маяковского и Музейной (2 объекта), пересечение улиц Шидловского-Крылова и Захарова-Университетская (2 объекта).

Проект по созданию этих сооружений включен в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Все заявки от администрации Сургута на софинансирование работ были одобрены на заседании окружной комиссии.

Сейчас на первый этап отведено 454 миллиона рублей. Идут переговоры с потенциальными инвесторами, формируется проект концессионного соглашения. 28 мая Фонд развития Югры совместно с департаментом физической культуры и спорта сургусткой мэрии презентует проект потенциальным инвесторам в Москве.

Вопросом, когда горожане увидят готовые объекты, задал депутат думы Сургута Владимир Болотов. В мэрии пояснили, что все зависит от доведения финансирования, потому что больше половины средств закладываются из окружного бюджета.

«На первом этапе планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году в отношении трех объектов: это микрорайон А. Всего срок концессионного соглашения рассчитан на 13 лет. Из них на создание – два года, из которых девять месяцев заложено на проектирование, и девять лет на эксплуатацию объекта инвестором», – пояснила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации города Светлана Петрик.