В Сургутском районе единый госэкзамен сдадут 804 школьника

В этом году сдать единый государственный экзамен готовятся 804 школьника из Сургутского района и 39 выпускников прошлых лет. На территории муниципалитета будет организовано 15 пунктов для сдачи ЕГЭ, два из которых на дому – для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году выпускникам что называется облегчили жизни. Тем, кто не планирует поступать в вузы, необходимо пройти аттестацию по двум основным предметам – русскому языку и математике. Таких по последним данным всего 114 человек. Для них экзамены пройду 25 и 28 мая. А выпускники, планирующие продолжить обучение вузах, начнут сдавать экзамены с 31 мая. Особенностью в этом году для таких выпускников стало освобождение от сдачи математики, если результаты по этому предмету не требуется ученикам для поступления в высшее учебное заведение. Они сдают только предметы по выбору и обязательно русский язык.

«Если выпускник текущего года не преодолеет минимальный порог по русскому языку, который сдается в форме ЕГЭ, он имеет право пересдать этот предмет в резервные сроки, но уже в форме государственного выпускного экзамена», – рассказала о тонкостях экзамена начальник отдела организации общего образования администрации Сургутского района Наталия Гаврикова.

Специалисты утверждают, что по сложности обе версии экзамены идентичны. При этом, стоит отметить, что порог для сдачи русского языка в 2021 году поднялся с 36 баллов до 40, что усложняет задачу школьникам.

Все пункты проведения экзамена будут работать в режиме онлайн-трансляции на портале «Смотри ОГЭ». Все пункты оборудованы средствами подавления сигналов подвижной сотовой связи – это так называемые «глушилки».

Также во всех пунктах сдачи ЕГЭ, как и в 2020 году, будут организованы меры эпидбезопасности: расстановка мест с соблюдением социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезаров, антисептиков.

Во время экзамена на входе будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий и ОМВД по Сургутскому району. «Мы всегда обращали внимание на безопасность. Все пункты оборудованы металлодетекторами. Посторонних в ППЭ не пропустят. Также вход в экзаменационные пункты не будет совпадать со входом в образовательную организацию», – добавила Наталия Гаврикова.