Всероссийская акция по вступлению в регистр доноров костного мозга проходит в мае

C 17 по 23 мая Благотворительный фонд «Клуб добряков» и Центр развития донорства костного мозга @crdkm.ru проводят всероссийскую акцию по вступлению в «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Наша цель — сделать так, чтобы в российском регистре было как можно больше потенциальных доноров, ведь это может спасти жизни сотен людей. На данный момент у нас в стране всего 155 тыс. потенциальных доноров. Найти среди них генетического близнеца удается далеко не всегда, и люди просто умирают, не дождавшись помощи. В Германии потенциальных доноров почти 10 миллионов, поэтому зачастую у больного остается только один шанс на спасение — уехать на лечение в другую страну. Но это под силу лишь немногим, так как для пересадки за границей нужны очень большие деньги.

Мы хотим, чтобы у всех нуждающихся была возможность получить помощь в нашей стране, не нужно было собирать огромные суммы для спасения человеческой жизни. Для этого в стране необходимо в разы увеличить количество потенциальных доноров костного мозга.

Суть акции — информировать жителей нашего города о донорстве костного мозга и предоставить возможность вступить в регистр.

Акция в Сургуте состоится 22 мая в медицинской компании «Инвитро», по адресу ул. Мира, 53, с 10 до 13 дня. Вступить в национальный регистр доноров костного мозга можно, сдав 4 мл крови на типирование в любом офисе Инвитро по всей стране.

В твоих силах спасти жизнь — стань потенциальным донором стволовых клеток крови.

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