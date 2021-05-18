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​Чиновники администрации Сургута отчитались о доходах за 2020 год

Анна Томазова увеличила доход и заработала больше коллег

​Чиновники администрации Сургута отчитались о доходах за 2020 год
Фото: admsurgut.ru

Действующие и ушедшие в отставку чиновники администрации Сургута отчитались о доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на сайте администрации города.

Самый большой доход задекларировала заместитель главы города Анна Томазова. Ее заработок вырос с 3,8 до 5,3 млн рублей. Отмечается, что кроме зарплаты на основной работе Анна Томазова получает также доход от педагогической деятельности.

Экс-начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев заработал почти пять млн рублей против 3,3 млн годом ранее. Утоняется, что чиновник продал квартиру. А вот начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко напротив сократила доход – с 3,22 до 3 млн рублей.

Три миллиона и больше заработали директор департамента финансов Маргарита Новикова (3,2 млн), директор департамента образования Ирина Замятина (3 млн), председатель комитета по земельным отношениям Олег Прилипко (3 млн), начальник управления по опеке и попечительству Екатерина Собко (3 млн), начальник управления по труду Галина Кузнецова (3,1 млн), начальника управления внешних и общественных связей Алена Хисамова (3,3 млн), начальник управления документационного и организационного обеспечения Ирина Вербовская (3,1 млн) и начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик (3,5 млн).

Больше 2,5 млн рублей: начальник департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод (2,6 млн), председатель комитета культуры Антон Акулов (2,7 млн), начальник управления муниципальных закупок Татьяна Карпович (2,7 млн), начальник управления ЗАГС Татьяна Макарова (2,8 млн), начальник управления кадров и муниципальной службы Наталья Бандура (2,7 млн), начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко (2,8 млн), начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков (2,9 млн).

Наименьший доход показали начальника управления бюджетного учета и отчетности Елена Панова (2,4 млн), начальник управления массовых коммуникаций Виталий Щербаков (2,4 млн), начальник правового управления Елена Кураева (1,9 млн) и председатель комитета по управлению имуществом Евгений Доронин (1,7 млн).

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Сегодня в 14:17, просмотров: 445, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 14:28
И кто захочет идти в сантехники?
Швондер.
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Сегодня в 14:37
Хочется объявить сбор средств по смс. Меньше меня получают бедненькие а почему то живут лучше
Флудер Швондер.
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Сегодня в 15:23
Зарплата и доходы - это разные вещи.
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