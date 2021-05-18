Девять участков дорог в Сургуте отремонтируют до начала июня. Где ждать перекрытий

Сургутнефтегаз взял на себя обязательства привести в порядок девять участков дорог в Сургуте. Четыре из них были согласованы ранее, по пяти достигнута договоренность в рамках переговоров между руководством компании и главой города Андреем Филатовым, подчеркнули в администрации муниципалитета. Общие вложения предприятия составят порядка 300 миллионов рублей, что почти в десять раз больше, чем в прошлом году.

Сургутян просят отнестись с понимаем к перекрытиям трасс – Сургутнефтегаз рассчитывает завершить все работы до начала июня, участки будут закрывать на 1-5 дней. Так, сегодня, 18 мая, начались работы на участке улицы Губкина от Энтузиастов до Нефтяников. Здесь дорогу откроют уже вечером. Второй объект, на который уже вышла техника – проспект Набережный. Участок от улицы Показаньева до улицы Восход будет перекрыт, ориентировочно, до конца недели.

Всего за счет нефтяной компании приведут в порядок порядка 100 тысяч квадратных метров дорог. Работы пройдут также на улицах Производственную (от Нефтеюганского шоссе до улицы Монтажной), Кукуевицкого, Нефтяников, 60 лет Октября, Показаньева. Кроме того, завершен ремонт на проспекте Ленина.

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