В Сургутском районе на пожаре пострадали три человека

В ночь на вторник, 18 мая, в поселке Федоровский Сургутского района загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Во время происшествия травмы получили три человека.

Сообщение о возгорании поступило в 01.37 ночи. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов. Одна из квартир была полностью охвачена огнем. Пожарным удалось локализовать возгорание к 2.06 на площади 120 квадратных метров – огнем повреждены две квартиры. Открытое горение было ликвидировано к 2.54.

Из дома эвакуировали 28 человек. «Травмы получили двое мужчин и женщина. У двух пострадавших – порезы, у одного – ожоги второй степени. Причина пожара устанавливается дознавателем», - сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.