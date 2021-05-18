Сургутянка сбила ребенка на пешеходном переходе

В понедельник, 17 мая, около 12.45 в Сургуте 50-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Juke, сбила 10-летнего мальчика.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.

Напомним, в регионе проходит акция «Неделя безопасности», в рамках которой госавтоинспекторы и волонтеры пытаются привлечь внимание взрослых к обеспечению дорожной̆ безопасности детей̆.