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​Аналитики ждут щедрых дивидендов от Сургутнефтегаза

Совет директоров Сургутнефтегаза 18 мая даст рекомендации по размеру дивидендов

​Аналитики ждут щедрых дивидендов от Сургутнефтегаза
Фото: ntzmk.ru

Во вторник, 18 мая, совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2020 год. Соответствующая информация опубликовано на сайте компании.

Аналитики ожидают, что выплаты по акциям за 2020 год будут высокими. «Дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза ожидаются щедрыми - 6,72 руб./акцию, что соответствует доходности около 15% - топ-результат в секторе», - говорится в сообщение «Финам».

Годовое собрание акционеров Сургутнефтегаза состоится 30 июня. Оно пройдет в заочной форме. 5 июня будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 166, комментариев: 0
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