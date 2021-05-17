27 процентов жителей Сургута видят риск потерять работу после сокращений, реорганизаций и закрытия предприятий

27 процентов жителей Сургута боятся остаться без работы после сокращений, реорганизаций и закрытия предприятий. Об этом говорят исследования Финансового университета при Правительстве РФ. В рейтинге рассматривались города с населением более 250 тысяч человек.

Отмечается, что такой же процент наблюдается в Иркутске, Мурманске, Ярославле, Якутске, Твери и Симферополе. Меньший риск увольнения наблюдается во Владикавказе и грозном, наибольший – в Белгороде, Орле, Оренбурге, Саратове и Хабаровске.

«В первые месяцы 2021 года риски потери работы отступили, однако по итогам исследований, проведенных в апреле, мы наблюдаем новый подъем напряженности рынка труда. Сегодня 23 процента работающих жителей крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек видят для себя более или менее существенную опасность безработицы из-за сокращений, реорганизаций, или закрытия предприятий», – отметили в пресс-службе Финансового университета.