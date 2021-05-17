В Сургуте с 1 июня на ремонт закроют детский сад

С 1 июня на ремонт закроется первый корпус детского сада «Лель» по адресу Студенческая, 15. Воспитанников дошкольного учреждения на время ремонтных работ переведут во второй корпус учреждения, который находится неподалеку – на 50 лет ВЛКСМ 2А. Об этом родителям сургутских дошколят сообщили в самом учреждении. В сообщении также говорится, что количество мест ограниченно. Сейчас в детском саду собирают списки тех, кто нуждается в услугах ДОУ.

Отмечается, что в случае нехватки мест детей распределят по дежурным садам. Каким – пока не известно. Корреспондент siapress.ru направил запрос в администрацию Сургута. Ответ читайте позже на нашем сайте.