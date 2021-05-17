В Сургуте неизвестный снял номера с машины и скрылся

В одном из дворов, проходя мимо придомовой парковки, неизвестный скрутил госномера с автомобиля. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная у подъезда. «Вот так у нас уходят гос.номера. В УВД сказали, что искать не будем, а позвоним, если где-нибудь всплывут при каких-нибудь делишках)», – пишет автор видео в «К-Информ».

Теперь из-за того, что прохожий прикарманил чужие номера, владельцу авто придется выложить несколько тысяч рублей на их восстановление. По информации с портала Госуслуг, если номера украдены, необходимо подать заявление на изменение данных в ПТС и СТС, а также обратиться в страховую компанию для обновления информации.

«Получать новые госномера в случае кражи не обязательно, можно просто купить их дубликаты. Но в этом случае есть риск, что мошенник установит ваши номера на похожий автомобиль. Штрафы за нарушения, зафиксированные видеорегистратором, будут приходить вам, как настоящему владельцу. Скорее всего, вы разрешите ситуацию в свою пользу. Но на выяснение потребуется время», – говорится на портале Госуслуг.

Также специалисты рекомендуют незамедлительно писать заявление в полицию. Документ может стать подтверждением в спорных ситуациях.