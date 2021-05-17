В Сургутском районе казаки разрисовали тротуары ради безопасности пешеходов

Представители хуторского казачьего сообщества «Сургут» присоединились к акции «Неделя Безопасности». Они провели пропагандистскую акцию «ПДД на асфальте», которая должна привлечь внимание взрослых к обеспечению дорожной̆ безопасности детей̆.

«С помощью трафарета и краски участники акции нанесли надписи на асфальте: «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда», «Сними наушники» перед пешеходными переходами, расположенными в непосредственной̆ близости школ района. Актуальность мероприятия в том, что нанесенные надписи сможет увидеть и прочитать неограниченное количество взрослых и детей̆», - рассказали в пресс-службе полиции Сургутского района.

Надписи на асфальте нанесут рядом с образовательными организациями района.