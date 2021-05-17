На улице Губкина в Сургуте из-за ремонта ограничат движение автомобилей

Придется объехать: участок улицы Губкина от Энтузиастов до Нефтяников сегодня с 12.00 до 22.00 будет перекрыт.
Как сообщает администрация города, причина проста — улицу будут ремонтировать.
Придется объехать: участок улицы Губкина от Энтузиастов до Нефтяников сегодня с 12.00 до 22.00 будет перекрыт.
Как сообщает администрация города, причина проста — улицу будут ремонтировать.
Андрей Луговой
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