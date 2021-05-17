Почти шесть тысяч сургутян проголосовали за проекты благоустройства

За проекты благоустройства парков и скверов проголосовали только шесть тысяч сургутян. Чтобы город смог получить поддержку в виде федерального и окружного финансирования, в рейтинговом голосовании необходимо набрать 24,5 тысячи голосов. Сделать это нужно успеть до 30 мая.

«За победу борются 15 муниципалитетов Югры. На голосование выставлено 55 проектов, среди них и наши экопарк «За Саймой», парковая зона в 20А микрорайоне, сквер у Дворца торжеств и парк в 8-ом микрорайоне города», – напоминают в мэрии Сургута.

Поддержать один из проектов можно здесь.