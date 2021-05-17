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​Сургут рискует остаться без благоустроенных парков

Почти шесть тысяч сургутян проголосовали за проекты благоустройства

​Сургут рискует остаться без благоустроенных парков
Фото: siapress.ru

За проекты благоустройства парков и скверов проголосовали только шесть тысяч сургутян. Чтобы город смог получить поддержку в виде федерального и окружного финансирования, в рейтинговом голосовании необходимо набрать 24,5 тысячи голосов. Сделать это нужно успеть до 30 мая.

«За победу борются 15 муниципалитетов Югры. На голосование выставлено 55 проектов, среди них и наши экопарк «За Саймой», парковая зона в 20А микрорайоне, сквер у Дворца торжеств и парк в 8-ом микрорайоне города», – напоминают в мэрии Сургута.

Поддержать один из проектов можно здесь.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 498, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 10:34
В понимании простого человека, парк - это вековые деревья и тропинки. Хорошо, если есть скамейки, фонари и урны.
В понимании благоустройщиков, парк - это вырубить всё нафиг, заложить брусчаткой производства сына кого-нибудь из администрации, убогий памятник "я люблю Сургут" от зависимого подрядчика, на деревья повесить лампочки, поставить карусели по взаимно у интересу, ларьки с шаурмой, автобусы с кофе и чтобы музыка орала.
Нет, такое благоустройство нам не нужно.
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:40
И забыл добавить свечку на 25 этажей, жилищный комплекс "Парк на Сайме".
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