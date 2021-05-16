Сургутнефтегаз увеличил квартальную выручку до 397,3 млрд рублей

В первом квартале 2021 года «Сургутнефтегаз» сократил квартальную прибыль. При этом выручка и ликвидные активы компании выросли. Данные отчётности компании публикует «Интерфакс».

Так, чистая прибыль сургутского гиганта сократилась почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом – до 179,6 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 34 процента – до 397,3 млрд рублей. Себестоимость выросла на 19,5 процента – до 286,1 млрд рублей, валовая прибыль – в 1,9 раза (до 111 млрд рублей). Прибыль от продаж увеличилась в 3,4 раза (до 81,7 млрд рублей), прибыль до налогообложения упала в четыре раза (до 214 млрд рублей).

Ликвидные активы «Сургутнефтегаза», так называемая «кубышка», пополнилась 218 млрд рублей (+6%) и составляет 3,786 трлн рублей.

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