​В Сургутском районе бродячие собаки продолжают нападать на людей

Кровавая рана сквозь джинсы осталась у девушки на память после встречи с бродячей собакой. Об этом жительница поселка Белый Яр в Сургутском районе написала в паблике «К-Информ» во ВКонтакте.

«Набросилась собака, укусила за ногу. Я шла спокойно смотря в телефон. Надоели эти собаки. В отлов звонить бесполезно они не принимают никаких мер», – пишет Наталья Бугреева.

Фото: Наталья Бугреева

В комментариях некоторые стали обвинять девушку в неосмотрительности и встали на сторону беззащитных животных, другие – посочувствовали пострадавшей и подчеркнули актуальность проблемы.

«Я не против животных, всегда стояла на их стороне. Но сейчас действительно понимаю, что перебор с бродячими собаками. Катаюсь на велосипеде по утрам, они своими стаями летят на тебя. Что делать в такой ситуации», – вопрошает Евгения Выкова.