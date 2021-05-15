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Жительницу Сургутского района покусала бездомная собака

​В Сургутском районе бродячие собаки продолжают нападать на людей

Жительницу Сургутского района покусала бездомная собака
Фото: pixabay.com

Кровавая рана сквозь джинсы осталась у девушки на память после встречи с бродячей собакой. Об этом жительница поселка Белый Яр в Сургутском районе написала в паблике «К-Информ» во ВКонтакте.

«Набросилась собака, укусила за ногу. Я шла спокойно смотря в телефон. Надоели эти собаки. В отлов звонить бесполезно они не принимают никаких мер», – пишет Наталья Бугреева.

Фото: Наталья Бугреева

В комментариях некоторые стали обвинять девушку в неосмотрительности и встали на сторону беззащитных животных, другие – посочувствовали пострадавшей и подчеркнули актуальность проблемы.

«Я не против животных, всегда стояла на их стороне. Но сейчас действительно понимаю, что перебор с бродячими собаками. Катаюсь на велосипеде по утрам, они своими стаями летят на тебя. Что делать в такой ситуации», – вопрошает Евгения Выкова.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 421, комментариев: 1
Комментарии:
Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 16:38
При Никифоровой посёлок Белый Яр стал весьма убогим: стаи собак по всему посёлку, ночью травят дымом, коррупционные скандалы с Никифоровой, везде грязь, снег не могут вывезти вовремя и т.д.. Ей нужно извиниться перед людьми, и уйти на незаслуженный отдых.

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