В Сургуте пройдет мероприятие для любителей фотографии

Проект «Книга рецептов фотографа» нашла свое продолжение спустя почти четыре года. Любителей фотоискусства приглашают поговорить о тревел-фотографии. Так сургутское общество любителей фотографии представит публике новый рецепт своего проекта – «Фото открытка из путешествия: туризм с эстетическим уклоном». Спикером программы станет Дарья Казазаева.

«На мероприятие вам расскажут, что такое тревел фотография, а также о вдохновляющих пабликах, организации бюджетного путешествия, любимых местах, контактах, опасностях в поездках и о многом другом», – сообщают организаторы.

Встреча состоится 22 мая в 13:00 в АРТ-резиденции Сургута на Магистральной, 28. Участие в мероприятии бесплатно, по предварительной записи.