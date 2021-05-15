Кандидат от Сургута по фамилии Богданов подал документы на участие в выборах в Госдуму

Андрей Богданов из Сургута поборется за место в Государственной думе. Заявку на участие в праймериз от избирательного округа, в который входят Нижневартовск и Сургут, горожанин подал 14 мая. Об этом сообщает «Правда УрФО».

Так, от данного избирательного округа это уже третий кандидат, который поборется за место в государственном парламенте. Его соперниками являются две крупные политические фигуры региона – экс-глава Сургута, заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов и действующий глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

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