Депутаты Сургута отчитались о доходах за 2020 год

Доход Евгения Барсова, который носит звание самого богатого депутата Сургута, снизился на 30 миллионов рублей. Однако это не сбило его с лидерской позиции в списке местных парламентариев. За 2020 год Барсов задекларировал 42,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте городской думы. В собственности у него три легковых авто, десять самолетов, ряд земельных участков и 23 квартиры. В 2019 году их было 26.

На втором месте по объему заработанного за 2020 год оказался депутат Богдан Гужва. Он задекларировал 26,8 миллионов рублей. В собственности у него одна квартира площадью 107 квадратных метров и легковой автомобиль Mercedes Benz.

Самым скромным по официальным данным стал Эдуард Иваницкий. Его декларированный доход составил 32 260 рублей. К слову, в 2019 был указан заработок в 407 тысяч рублей. В собственности у парламентария числится только легковой автомобиль Lexus RX350.

Ранее siapress.ru писал, что губернатор Югры Наталья Комарова заработала за прошлый год почти 6 миллионов рублей.