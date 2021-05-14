Сургутские власти выделили участок под строительство спортплощадки на Черном Мысу

В районе Черного мыса на улице Щепеткина в 2022 году может появиться спортивная площадка. С такой инициативой выступили активисты ТОС №9. Там будут проводить соревнования по воркауту, спортзону оборудуют скалодромом, тренажерами и турниками. Также анонсируется появление точки доступа к сети «вай-фай».

Сейчас проект проходит экспертизу. В случае ее успешного завершения администрация Сургута поддержит инициативу граждан и выделит под строительство площадки земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

«Обращаем внимание сургутян на то, что они могут предложить проект, на реализацию которого могут быть выделены средства до пяти миллионов рублей из бюджета города. Чтобы стать претендентом на получение финансовой поддержки, инициатору необходимо получить одобрение жителей территории, в границах которой будет реализован проект путем сбора подписей либо путем проведения опроса», – рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

Кто и как может стать инициатором проекта, а также другую подробную информацию можно узнать МКУ «Наш город» по телефону 28-27-08.