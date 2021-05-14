Медицинский центр «Наджа» отметил лучших специалистов в Международный день медицинской сестры

В Международный день медицинской сестры 12 мая в «Надже» устроили настоящий праздник для сотрудников. В этот день подвели и итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским образованием 2021 года», посвященный празднику. Его отметили в «Городском культурном центре».

«Впервые мы так масштабно отмечаем это мероприятие. Обычно все благодарят врачей, но мы не хотим, чтобы в тени оставалась каждодневная работа медицинских сестер, сестер милосердия. Это очень важно. Они стоят на передовой в борьбе не только с коронавирусом, но и со всеми остальными болезнями и недугами, с которыми мы сегодня сталкиваемся», – отметил руководитель группы компаний «Наджа» Павел Пархомович.

За звание лучшей медсестры центра боролись 53 сотрудницы, из которых только восемь прошли в финал. Все – красавицы, как на подбор. Каждая блеснула своими талантами на сцене, рассказала свою историю, связавшую ее с медициной. Финальный тур состоял из 6 этапов, которые все достойно преодолели. Самая оригинальная самопрезентация была у Юлии Бологовой из Диагностического центр «Авиценна Инк».

Она рассказала, как в детстве мечтала стать артисткой, но проспала экзамен и поступила в Омский медицинский колледж. Выступление сопровождалось театральным перформансом. А сотрудница Медицинского миграционного центр «Наджа» Замира Урдашева рассказала о суперспособности быстро и четко произносить сложные фамилии, что, несомненно, актуально для ее специальности.

В своих видеороликах о работе подразделений медсестры приоткрыли завесу одной из самых трудных и ответственных профессий. Кто-то подошел к выполнению заданию с юмором, чье-то выступление пробрало до слез. В подготовке номеров им помогали любимые коллеги и современные технологии.

Самая ответственная часть все же была за жюри конкурса. Им предстояло решить нелегкую задачу и выбрать лучшую из тех, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье своих пациентов. Но сделать это все же удалось. Благодаря партнерам конкурса ни одна участница финального тура не осталась без подарка и внимания. Однако главный приз достался Татьяне Жеребятьевой, медицинской сестре Окружного центра пластической хирургии и маммологии «Наджа». Такого поворота не ожидала и сама победительница. «Все конкурсантки очень сильные. Вчера на генеральной репетиции мы друг на друга посмотрели и поняли, что борьба будет жесткая, но справедливая. Без коллектива наверно ничего бы не получилось», – поделилась Татьяна.

Сегодня «Наджа» — это семь медицинских центров и аптека, которые работают по разным направлениям: профилактические медосмотры, консультации взрослых и детских специалистов по 30 специальностям, хирургическая деятельность и эстетическая медицина.

«Такие конкурсы очень важны. Они поднимают престиж профессии в обществе и значимость медицинской сестры как помощника врача, в какой бы клинике она не работала, в частной или государственной. Частная медицина сегодня стала дополнением к государственной и частью общей системы здравоохранения, участвуя в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и программы ОМС» - подчеркнула председатель жюри конкурса, начальник службы по охране здоровья населения администрации Сургута Инна Шалыгина.

Сегодня частная медицина настолько прочно вошла в нашу жизнь, что она не является альтернативой услуг государственных медучреждений. Компания «Наджа» с 1993 года входит в медицинский пул Сургута, который стоит на страже здоровья горожан.