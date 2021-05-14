С сегодняшнего дня батареи в сургутских квартирах остынут

Отопительный сезон в Сургуте завершился сегодня: об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. Соответствующее постановление администрации Сургута было подписано накануне. Согласно ему, кстати, батареи остынут сегодня только в жилых домах: «Подача тепла в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения будет прекращена по мере поступления заявок от руководителей организаций», — подчеркивают чиновники.

Заметим, что длительный отопительный сезон в этом году вызвал массу недовольства со стороны горожан, которые жаловались на то, что батареи горячие при хорошей весенней погоде.