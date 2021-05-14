Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

15 мая состоится всероссийская «Ночь музеев». Какие культурные учреждения Сургута приняли участие ежегодной акции – в традиционной афише выходного дня на siapress.ru.

Мультимедийный-исторический парк «Россия – моя история. Югра»

Здесь каждый найдет себе занятие по душе. На территории организации будут представлены игровые зоны с ретро-приставками «Денди» и «Сега», выступление фокусника, мастер-класс и танцевальный батл. Запечатлеть свои эмоции можно на камеры смартфонов у фотозоны.

Билет стоит 300 рублей с возможностью посетить любые экспозиции, кинопоказ. Дети до 7 лет бесплатно. Экскурсионная программа и мастер-классы оплачиваются отдельно.

Культурный центр «Порт»

Гости «Порта» в этот день увидят ряд перфомансов от знаменитого «Летучего театра» и «Клуба контактной импровизации». Помимо этого, пройдет выставка «Холод», отображающего видение различными художниками, фотографами и другими представителями творческого сообщества округа темы холода, который характерен для климата нашего региона. Посетители также оценят выступления Натальи Борисовой, Владислава Трибуса и Розы Карим.

Вход 300 рублей, билеты приобретаются только на входе.

Сургутский художественный музей

Художественный начнет работу раньше всех остальных представленных организаций – в 14:00. Тем не менее, на программу это никак не повлияет: можно посетить мастер-классы по лепке, творческие лаборатории и активити-зоны, а также поиграть всей семьей.

Стоимость билета: взрослый – 100 рублей, детский – 50. Места ограничены.

Сургутский краеведческий музей

Узнать историю родного края 15 мая можно и ночью. Эксклюзивная экскурсия пройдет для тех жителей города, которые успели записаться заранее: их проведут по улицам родного города и расскажут интересные факты. Кроме того, люди увидят множество уникальных предметов фондовых коллекций.

Стоимость билета: 150 рублей детский, 230 – взрослый. Билет на эксклюзивную экскурсию в фондовые хранилища музея – 300 руб.

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