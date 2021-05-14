Губернатор Югры профинансирует проект аспирантки мединститута СурГУ

В Сургутском государственном университете смогут реализовать проект аспирантки медицинского института. Альбина Закирова получила грант губернатора Югры на развитие своей идеи. Проект направлен на мониторинг и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и профилактику неинфекционных заболеваний.

На основе анализа измерения активного и реактивного сопротивления тела человека, его сегментов на различных частотах определяются индекс массы тела, костная и жировая массы, количество жидкости в организме, скорость основного обмена, уровень физического развития и другие показатели. Они помогут на ранней стадии выявить нарушения в работе организма и принять меры для защиты и укрепления здоровья человека.

«Изучение морфофункционального состояния организма студентов, проживающих в условиях северного региона, позволит определить их адаптационные способности и резервные возможности. Данная научная проблема остается чрезвычайно актуальной, если мы говорим о возможности жизни человека в условиях Севера», – отмечает научный руководитель Альбины Закировой, доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и физиологии Медицинского института СурГУ Ольга Литовченко.