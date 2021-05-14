Сургутский суд признал скандального журналиста Эдуарда Шмонина виновным в вымогательстве и распространении порнографии

Журналиста Эдуарда Шмонина приговорили на восемь лет лишения свободы. Сургутский суд признал его виновным в вымогательстве и незаконном распространении порнографии. Приговор пока не вступил в силу. Об этом корреспонденту siapress.ruсообщила старший помощник прокурора Югры по взаимодействию со средствами массовой информации Инга Филипенко.

«Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также до октября 2015 г. администратором сайта «Чиновник.ру», в феврале 2016 г. подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о совершении жителем Нефтеюганска противоправных поступков. Под угрозой их распространения в публичном доступе потребовал от последнего передачи ему денежных средств в сумме 3,5 миллионов рублей. Гражданин отказался выполнять незаконные требования, после этого подсудимый разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им средств массовой информации в сети «Интернет». Кроме того, в декабре 2016 г. он опубликовал на сайте «Chinovnic.com» с участием другого потерпевшего видеозапись, содержащую информацию порнографического характера», – указано в пресс-релизе.

Корреспонденту информационного агентства пока не удалось связаться с адвокатом создателя сайта Чиновник.ру. Его комментарий будет опубликован позднее.

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