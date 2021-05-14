В Сургутском районе автомобилист на Kia нарушил ПДД и сбил байкера

В четверг, 13 мая, около 18.20 в поселке Белый Яр (Сургутский район) в ДТП пострадал 36-летний мотоциклист. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Kia Rio нарушил правила дорожного движения.

«При перестроении автомобилист не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Находился в защитной экипировке и шлеме», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в котором два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.